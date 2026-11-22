Une attaque présumée de drone a provoqué une explosion à bord d'un navire russe amarré dans le port de Benghazi, dans l'est de la Libye, ont indiqué dimanche les autorités locales.

Les autorités russes n'ont pas réagi dans l'immédiat à ces annonces et l'attaque présumée n'a pas été revendiquée.

Le gouvernement de l'Est de la Libye a précisé que, selon une enquête préliminaire, le navire avait fait escale au port de Benghazi pour se ravitailler en carburant et en provisions alors qu'il rentrait en Russie, dans le cadre d'accords de coopération maritime entre les deux pays.

Dix personnes, parmi lesquelles des ressortissants russes et libyens, ont été légèrement blessées dans l'incident et ont été soignées à Benghazi, ont indiqué des sources médicales.

Dans un incident distinct, un navire commercial battant pavillon maltais a été pris pour cible dimanche par un drone naval au large de Benghazi, ont déclaré à Reuters deux sources militaires libyennes.

Les forces navales libyennes ont secouru les membres d'équipage du navire, ont ajouté ces sources, qui ont également fait état de plus de vingt drones navals interceptés au large de Benghazi dans la soirée de dimanche.

Le gouvernement basé dans l'Est de la Libye, qui constitue l'un des deux pôles de pouvoir rivaux dirigeant le pays, a déclaré que les installations du port et de la base navale, y compris les entrepôts, étaient désormais sûrs et que les opérations avaient repris leur cours normal après que l'incendie eut été maîtrisé et le site sécurisé.

K YIV A DÉJÀ CIBLÉ DES NAVIRES RUSSES EN MÉDITERRANÉE

Il a condamné l'attaque présumée, la qualifiant de violation de la souveraineté de la Libye et de menace pour la sécurité maritime, ajoutant qu'il prendrait des mesures juridiques et diplomatiques à l'encontre des responsables.

Les autorités ont également fait valoir que la Libye ne participait ni à la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ni à aucun conflit armé au-delà de ses frontières, soulignant que ses relations avec des pays alliés relevaient de sa souveraineté.

"Le gouvernement libyen ne permettra pas que les ports, le territoire ou les eaux territoriales libyens soient transformés en arène pour régler des comptes ou exporter des conflits internationaux", a-t-il ajouté.

Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les forces ukrainiennes ont utilisé à plusieurs reprises des drones navals et des missiles pour cibler des navires de guerre et des installations russes en mer Noire.

En décembre 2025, Kyiv a déclaré avoir frappé un pétrolier lié à la Russie à l'aide de drones aériens en Méditerranée, sans préciser le lieu précis de cette attaque. En mars 2026, Moscou a accusé l'Ukraine d'avoir attaqué un méthanier russe à l'aide de drones navals lancés depuis la côte libyenne.

(Ayman Al Warfali et Ahmed Elumami, rédigé par Eman Abouhassira et Hatem Maher, version française Benjamin Mallet)