Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Libye-Des tirs d'artillerie entendus près de Tripoli-témoins Reuters • 20/01/2020 à 00:16









20 janvier (Reuters) - Des échanges nourris de tirs d'artillerie provenant de certaines lignes de front situées au sud de Tripoli pouvaient être entendus dimanche soir, ont rapporté des habitants, alors que se tenait dans la journée à Berlin une conférence destinée à trouver une issue au conflit en Libye. Les grandes puissances présentes dans la capitale allemande dimanche se sont prononcées en faveur d'un renforcement de l'embargo sur les armes imposé à la Libye dans l'espoir de parvenir à un cessez-le-feu durable. Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen dont les troupes ont lancé en avril dernier une offensive sur Tripoli, participait à la conférence. Il n'a pas rencontré le chef du gouvernement dit d'entente nationale (GNA) reconnu par la communauté internationale, Fayez al Sarraj. (Ahmed Elumami; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.