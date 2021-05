Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liberty Global : accord du CMA pour Virgin Media-O2 Cercle Finance • 20/05/2021 à 15:56









(CercleFinance.com) - Liberty Global et Telefonica saluent l'approbation finale de la réglementation britannique concernant la coentreprise Virgin Media-O2. L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a annoncé en effet aujourd'hui son approbation définitive de la coentreprise à parts égales entre Liberty Global et Telefonica visant à combiner Virgin Media et O2. La clôture de la transaction est désormais prévue pour le 1er juin 2021. ' La coentreprise devrait permettre des synergies évaluées à 6,2 milliards de livres sterling sur la base de la valeur actuelle nette après les coûts d'intégration et créera un fournisseur de communications avec un chiffre d'affaires de 11 milliards de livres sterling ' indique le groupe.

