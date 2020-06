Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Libération d'un Américain détenu depuis 2018 en Iran Reuters • 04/06/2020 à 17:03









WASHINGTON, 4 juin (Reuters) - L'Américain Michael White, détenu en Iran depuis 2018, a été libéré et est en route pour rentrer chez lui, a annoncé sa famille dans un communiqué publié jeudi. Ancien marin de l'US Navy, il est sorti de prison à la mi-mars mais avait été remis à la garde de l'ambassade suisse, qui représente les intérêts américains en Iran, en permission médicale. Arrêté alors qu'il s'était rendu en Iran pour rendre visite à une amie, White a été déclaré coupable d'avoir insulté le guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei, et publié des informations privées. Il était condamné à dix ans de prison. (Humeyra Pamuk et Jonathan Landay version française Henri-Pierre André)

