Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Le chef du Hezbollah appelle à l'unité et à la transparence Reuters • 07/08/2020 à 18:03









BEYROUTH, 7 août (Reuters) - Le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a démenti vendredi que la milice chiite libanaise ait possédé un entrepôt d'armes dans le port de Beyrouth, trois jours après l'explosion qui a fait au moins 154 morts et dévasté une partie de la capitale libanaise. Hassan Nasrallah a appelé à une enquête juste et transparente sur l'origine de la déflagration, qualifiant la catastrophe d'événement exceptionnel qui exige calme et unité de la part des Libanais, en évitant qu'il soit détourné à des fins politiques. Le chef du Hezbollah a salué la solidarité exprimée par la communauté internationale et dit considérer favorablement toute visite extérieure en cette période, y compris celle d'Emmanuel Macron jeudi à Beyrouth. (Ellen Francis, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.