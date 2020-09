Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Démission du Premier ministre, revers pour le plan Macron Reuters • 26/09/2020 à 13:42









(Actualisé avec déclarations de Adib, Hariri, et source diplomatique française) par Edmund Blair et Raya Jalabi BEYROUTH, 26 septembre (Reuters) - Le Premier ministre libanais désigné a démissionné samedi après avoir échoué à former un nouveau gouvernement, une décision qui constitue un revers dans la mise en oeuvre du plan porté par la France pour sortir le pays de la crise. Mustapha Adib a toutefois ajouté que le Liban ne devait pas abandonner le plan français. "Je souligne que cette initiative doit se poursuivre", a-t-il déclaré après avoir rencontré le président Michel Aoun, tout en souhaitant bonne chance à son successeur face à la "difficile tâche" de former un nouvel exécutif. "C'est un revers, mais nous n'abandonnons pas. Ces gens doivent se rendre compte que c'est plus grand que le Liban", a indiqué une source diplomatique française après la démission. Alors qu'Emmanuel Macron leur avait fixé la date du 15 septembre pour s'entendre, les partis politiques libanais n'ont toujours pas réussi à s'accorder sur la composition d'un nouveau gouvernement en raison notamment de l'insistance du Hezbollah et de ses alliés du mouvement chiite Amal à obtenir le ministère des Finances. Dans le cadre de la feuille de route française, le nouveau gouvernement devrait prendre des mesures rapides pour lutter contre la corruption et mettre en œuvre les réformes nécessaires pour déclencher des milliards de dollars d'aide internationale afin de redresser une économie libanaise mise à mal par une dette colossale et par la dévalorisation de sa monnaie. Mustapha Adib, ancien ambassadeur à Berlin, avait été désigné le 31 août. Il avait depuis tenté de former un gouvernement de spécialistes dans un pays où le pouvoir est partagé entre musulmans et chrétiens et où les alliances politiques ont tendance à suivre des critères confessionnels . Le dirigeant a en particulier échoué à trouver un ministre des Finances, poste clé dans l'élaboration d'un programme pour sortir le Liban d'une crise économique profonde, due notamment à une dette colossale et à une dévaluation de sa monnaie. La première tâche du gouvernement aurait été de relancer les négociations avec le Fonds monétaire international sur un plan de sauvetage vital, bloquées cette année. L'ancien Premier ministre Saad al-Hariri, un homme politique sunnite de premier plan, a déclaré dans un communiqué que quiconque célébrerait l'échec de l'initiative français "se mordra les doigts de regret". Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, avait déclaré mercredi que le Liban n'obtiendrait pas d'aide internationale s'il ne mettait pas en place les réformes gouvernementales dont il a besoin pour se redresser. La France avait auparavant apporté son soutien à une proposition de Saad Hariri prônant la nomination d'un chiite sans étiquette au ministère des Finances. La classe politique libanaise, lors de la deuxième visite effectuée par le président français Emmanuel Macron à Beyrouth à la suite de l'explosion catastrophique survenue sur le port de la capitale, s'était engagée le 1er septembre à former dans les quinze jours un "gouvernement de mission". (Version française Benjamin Mallet)

