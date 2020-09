Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liban-Aoun ne voit pas de solution pour former un gouvernement Reuters • 21/09/2020 à 14:48









(Actualisé avec nouvelles citations) BEYROUTH, 21 septembre (Reuters) - Le président libanais Michel Aoun a déclaré lundi ne pas voir de solution en l'état pour permettre la formation d'un nouveau gouvernement, promettant un "enfer" pour le pays s'il ne parvenait pas à faire aboutir les négociations. Il a proposé de supprimer la répartition des principaux ministères selon des critères confessionnels alors que les mouvements Hezbollah et Amal exigent selon lui une personnalité chiite pour le portefeuille des Finances. "Comme les positions se sont durcies, il semble qu'il n'y ait aucune solution à un horizon proche", a dit le chef de l'Etat dans une allocution télévisée, dont des extraits ont été diffusés sur le compte Twitter de la présidence. Le pays entrera "en enfer" s'il ne parvient pas à former de gouvernement, a déploré l'ancien général. Prié de dire s'il n'y avait guère plus d'espoir de voir le gouvernement se former, il a considéré qu'un "miracle" était possible. Près d'une semaine après la date limite du 15 septembre que leur avait fixée Emmanuel Macron, les partis politiques libanais n'ont toujours pas réussi à s'entendre sur la composition du nouveau gouvernement. (Ellen Francis et Tom Perry version française Bertrand Boucey et Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.