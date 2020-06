Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Liaisons aériennes interdites entre la métropole et la Corse ou les DOM-TOM Reuters • 01/06/2020 à 16:20









PARIS, 1er juin (Reuters) - Les déplacements aériens entre la France métropolitaine et la Corse ou les territoires d'Outre-Mer seront interdits "sauf motif impérieux", précise un décret paru lundi au Journal officiel https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=28FF03D4DB12530A320AAF562173093A.tplgfr31s_2?cidTexte=JORFTEXT000041939818&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000041939813 qui fixe le cadre juridique de la phase 2 du déconfinement. Ces motifs impérieux pourront être "d'ordre personnel ou familial", indique le décret qui évoque aussi de possibles dérogations pour "un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé". Pour ce qui est des transports terrestres, le décret prévoit que "les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble, sur les quais et dans les véhicules, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport". Le port du masque de protection dans les véhicules ou dans les "espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs" est obligatoire pour tous à partir de onze ans. Le décret réaffirme par ailleurs l'interdiction de "tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes". Cette interdiction n'est pas applicable aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel; aux services de transport de voyageurs; aux établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du présent décret; aux cérémonies funéraires organisées dans d'autres établissements. "Aucun événement réunissant plus de 5.000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu'au 31 août 2020", rappelle aussi le décret. La France lance mardi la deuxième phase de son déconfinement engagé le 11 mai dernier alors que le repli de l'épidémie de coronavirus se confirme jour après jour dans les bilans quotidiens de la direction générale de la santé. La troisième phase débutera la 22 juin. VOIR AUSSI ENCADRE La France lance mardi la deuxième phase de son déconfinement (Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.