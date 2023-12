Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: utilisation de la plateforme d'IBM information fournie par Cercle Finance • 12/12/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce utiliser la plateforme de développement durable d'IBM pour accélérer la production d'hydrogène vert et renouvelable, en exploitant le pouvoir de l'IA et de la data, en vue de la transition vers une économie à faible émission de carbone.



La société spécialisée dans l'hydrogène emploie ainsi la solution IBM Maximo Application Suite pour l'aider à optimiser l'utilisation de ses actifs dans ses usines de production et à minimiser les discontinuités de production.



Maximo aide Lhyfe à faciliter l'amélioration de ses opérations, en surveillant en temps réel l'état de ses équipements et en l'aidant à prévoir ses besoins en maintenance, et ainsi à améliorer la performance de ses actifs, leur durée de vie et l'exploitation des sites.





Valeurs associées LHYFE Euronext Paris -4.33%