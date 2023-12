Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lhyfe: un site de production inauguré en Bretagne information fournie par Cercle Finance • 15/12/2023 à 14:53









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce inaugurer à Buléon son site de production d'hydrogène vert et renouvelable Lhyfe Bretagne, le premier site de ce type à voir le jour en Bretagne et l'un des deux plus grands en France, avec le site Lhyfe Occitanie.



Ce site, qui fait partie du projet Vallée Hydrogène Grand Ouest, marque également le coup d'envoi de la filière hydrogène en Bretagne, avec le lancement des premiers usages de Lorient Agglomération, au cours du premier trimestre 2024.



La société confirme ainsi ses objectifs de déploiement industriel à grande échelle, cinq autres sites étant déjà en construction ou en extension à travers l'Europe. Lhyfe ambitionne de produire jusqu'à 80 tonnes par jour à l'horizon 2026.





Valeurs associées LHYFE Euronext Paris +1.10%