Lhyfe: un premier site de production en Allemagne

(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce avoir construit un site de production d'hydrogène vert dans le centre d'innovation de DB Energie, à Tübingen, site qu'il va exploiter pour le compte de Deutsche Bahn, la compagnie de chemins de fer allemande.



Ce site dispose d'une capacité de production annuelle allant jusqu'à 30 tonnes (capacité d'électrolyse installée d'un MW), et est alimenté en énergie issue du portefeuille d'électricité verte de Deutsche Bahn.



Tübingen est ainsi la première usine de Lhyfe en Allemagne. Un autre site de 10 MW est en cours de construction dans ce pays, à Schwäbisch Gmünd, et produira jusqu'à quatre tonnes d'hydrogène vert par jour.





Valeurs associées LHYFE 3.78 EUR Euronext Paris 0.00%