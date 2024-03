Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lhyfe: subvention jusqu'à 149 ME de l'État français information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 09:46









(CercleFinance.com) - Lhyfe a reçu la confirmation du soutien financier de l'État français, via une subvention pouvant aller jusqu'à 149 ME, pour la construction d'une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité d'électrolyse installée de 100 MW près du Havre.



Ce projet, porté par Lhyfe depuis plus de deux ans, a été validé par la Commission européenne dans le cadre de la troisième vague de PIIEC (Projets Importants d'Intérêt Européen Commun) sur l'hydrogène.



Avec ce projet, Lhyfe entend produire jusqu'à 34 tonnes d'hydrogène vert/jour à proximité du Grand Canal du Havre, l'une des plus grandes zones industrialo-portuaires d'Europe.



' Ce soutien de l'État français confirme le statut de Lhyfe en tant qu'acteur clef de l'industrie de l'hydrogène renouvelable et la confiance qu'il porte dans le savoir-faire et l'expertise des équipes de Lhyfe, pionnières dans l'industrie ' indique la direction.





Valeurs associées LHYFE Euronext Paris +9.69%