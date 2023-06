Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Lhyfe: subvention de 20 millions d'euros de Bruxelles information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 11:14

(CercleFinance.com) - Lhyfe a annoncé mardi la signature d'un accord de subvention de 20 millions d'euros avec la Commission européenne visant à soutenir un projet de production d'hydrogène qu'il a été chargé de coordonner.



Le projet - baptisé 'Hope' - consiste à développer, construire et exploiter d'ici à 2026 une unité de production d'une capacité de 10 MW en mer du Nord, au large de la Belgique.



Son objectif est de démontrer la viabilité technique et financière de ce projet 'offshore' et du transport par pipeline afin de desservir des clients terrestres ('onshore').



L'idée, d'après le groupe français, consiste à faire passer la production d'hydrogène en mer à une grande échelle industrielle



D'après Lhyfe, les premiers kilos d'hydrogène pourraient être produits dès 2026 afin d'alimenter les besoins en mobilité et les petites industries en Belgique, au nord de la France et au sud des Pays-Bas, dans un rayon de 300 km.



Outre Lhyfe, le consortium regroupe huit autres partenaires, dont le portugais EDP, le CEA français et le groupe d'ingénierie suédois Alfa Laval.



Cette annonce intervient alors que le projet Sealhyfe, son premier pilote de production d'hydrogène offshore au monde, a produit ses premiers kilos d'hydrogène vert au large dans l'océan Atlantique.



Le titre Lhyfe réagissait peu à ces informations mardi à la Bourse de Paris, cédant environ 0,5% en milieu de matinée.