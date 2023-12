Lhyfe : son premier crédit syndiqué corporate d'un montant de 28 millions d'euros

(AOF) - Lhyfe, spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable pour la mobilité et l'industrie, annonce avoir conclu un ensemble de financements auprès de ses partenaires bancaires pour un montant de 28 millions d'euros. Ces financements bancaires sont constitués d'un crédit bancaire syndiqué vert d'un montant de 22,2 millions d'euros, indexé sur Euribor, d'une maturité de 5 ans avec un remboursement in fine et de deux lignes de financement d'un montant total de 5,8 M€ à taux fixe octroyées par Bpifrance, de maturité 8 et 15 ans.

AOF - EN SAVOIR PLUS