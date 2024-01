Lhyfe signe un partenariat avec Source Galileo

(AOF) - Lhyfe, producteur et fournisseur européen d'hydrogène vert et renouvelable, et Source Galileo, développeur européen d'énergie renouvelable, annoncent avoir conclu un partenariat en vue de développer des unités de production d'hydrogène vert et renouvelable au Royaume-Uni et en Irlande. Le protocole d'accord signé entre les deux entreprises vise à déployer des installations de production d'hydrogène alimentées par de l'énergie renouvelable, contribuant ainsi aux objectifs net zero des deux pays anglo-saxons.

Les deux entreprises étudient également les possibilités de développer des projets en Irlande, et travaillent à identifier les consommateurs et à évaluer différents facteurs tels que la disponibilité du réseau, l'approvisionnement électrique, la disponibilité des terrains et les exigences en matière d'aménagement du territoire.

AOF - EN SAVOIR PLUS