Lhyfe: retenu à Nantes pour un site d'hydrogène vert

(CercleFinance.com) - Lhyfe a annoncé lundi avoir été retenu par Nantes et le port de Saint-Nazaire en vue de développer un site de production d'hydrogène vert destiné à décarboner 'à grande échelle' l'écosystème portuaire.



Le groupe indique avoir été désigné lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) qui avait été lancé fin 2022 pour l'implantation d'une unité de production et de distribution d'hydrogène renouvelable sur le site de Montoir-de-Bretagne.



Dans ce cadre, Lhyfe devra construire un site industriel d'une capacité de production de 85 tonnes maximum par jour d'hydrogène vert et renouvelable (capacité installée d'électrolyse de 210 MW) au nord du terminal 'multi-vrac'.



La mise en oeuvre du projet, qui devrait voir le jour en 2028, reste néanmoins subordonnée à l'octroi des autorisations d'exploitation et du permis de construire, ainsi qu'à des décisions d'ordre financier.



Le projet doit contribuer à la décarbonation et à la transition énergétique du complexe industrialo-portuaire et du transport maritime dans l'estuaire de la Loire.



Pour mémoire, Lhyfe produit son hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau, à travers des unités de production alimentées par des sources d'énergie renouvelable.





