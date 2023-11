Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: projet hydrogène de 800 MW en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 30/11/2023 à 12:41









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce un nouveau projet de 800 MW à Lubmin, en Allemagne, pour alimenter le futur réseau européen de distribution d'hydrogène.



Cette future usine -qui doit être construite sur le site d'une centrale nucléaire désaffectée- pourra produire jusqu'à 330 tonnes d'hydrogène vert par jour, soit une capacité d'électrolyse de 800 MW.



Il s'agira de l'un des plus grands sites de production à voir le jour dans la région Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, en Allemagne, avec une date de mise en service prévue pour 2029.



Le nouveau site bénéficiera d'un accès aux grandes capacités de production d'électricité existantes et futures issues des parcs éoliens en mer.



'Ce site est d'une importance stratégique pour Lhyfe', souligne Luc Graré, Head of Central & Eastern Europe chez Lhyfe.



'Nous construisons ces unités de production non seulement pour nos besoins à court terme, mais aussi pour les générations futures. Le développement de l'hydrogène vert en Europe est un projet à long terme et Lubmin remplit toutes les conditions pour devenir un centre de production d'hydrogène vert'.







Valeurs associées LHYFE Euronext Paris +3.27%