Lhyfe: projet de première usine au Royaume-Uni

(CercleFinance.com) - Lhyfe dévoile le projet de sa première usine au Royaume-Uni : situé dans le nord-est de l'Angleterre, il est soutenu par Shepherd Offshore, à la suite de la signature d'un accord foncier pour le terrain qui accueillera l'usine.



Si le projet est approuvé, cette unité, située sur la friche industrielle historique de la centrale électrique de Neptune Bank à Wallsend, aura une capacité d'électrolyse initiale de 20 MW et pourra produire jusqu'à huit tonnes d'hydrogène vert par jour.



À titre d'équivalence, huit tonnes permettent à un camion à hydrogène de parcourir environ 100.000 km sans émettre de CO2. Baptisée Lhyfe Wallsend, cette usine vise à approvisionner les acteurs de l'industrie et de la mobilité qui souhaitent décarboner leurs activités.





Valeurs associées LHYFE Euronext Paris +0.31%