Lhyfe: projet d'usine d'hydrogène aux Pays-Bas

(CercleFinance.com) - Lhyfe fait part d'un projet visant à construire une usine de production d'hydrogène à grande échelle dans le cluster de la chimie de Delfzijl, situé dans la province de Groningue, au nord des Pays-Bas, usine dont la mise en service est prévue en 2026 au plus tôt.



Cette usine de 200 MW aura une capacité de production de plus de 20.000 tonnes d'hydrogène vert renouvelable par an, soit 55 tonnes par jour, ce qui permettra d'éviter l'émission de 2,2 millions de tonnes de CO2 en 10 ans.



Lhyfe a déjà sécurisé le foncier et le raccordement de l'usine aux énergies renouvelables à proximité. La réalisation du projet est soumise à l'obtention des licences d'exploitation et des permis de construire requis, ainsi qu'à la décision d'investissement financier.





