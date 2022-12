Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: projet d'hydrogène vert pour Schaeffler information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 09:15









(CercleFinance.com) - Lhyfe indique avoir signé avec le groupe Schaeffler, fournisseur des secteurs automobile et industriel, une lettre d'intention pour la production et l'achat d'hydrogène vert pour rendre la production du groupe allemand 'climatiquement neutre'.



L'objectif est de construire et d'exploiter par Lhyfe un site de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau sur le site Schaeffler d'Herzogenaurach, en Franconie. D'une capacité pouvant aller jusqu'à 15 MW, elle produira de l'hydrogène vert à échelle industrielle.



Outre Schaeffler, les collectivités locales et les stations-service d'hydrogène figureront parmi les clients. La chaleur résiduelle générée par l'électrolyse de l'eau sera injectée dans les processus industriels de l'usine de Schaeffler.





