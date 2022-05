Lhyfe : premiers pas en Bourse

(AOF) - Vendredi dernier au soir, Lhyfe a annoncé le succès de son introduction en Bourse. Le prix de l'action du producteur et fournisseur d'hydrogène vert a été fixé à 8,45 euros, soit dans le bas de la fourchette de 8,75 à 11,75 euros. Ce prix implique une capitalisation boursière d'environ 411 millions d'euros. Les négociations des actions (sous forme de promesses) débutent ce matin. Le règlement-livraison a lieu demain. Le groupe a réalisé une augmentation de capital de 110 millions pouvant être porté à 124 millions en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

