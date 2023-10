Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: premier projet de site de production en Ile-de-France information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 16:06









(CercleFinance.com) - Le producteur français d'hydrogène Lhyfe a annoncé mardi qu'il allait conduire un premier projet en Ile-de-France avec l'installation d'un site de production dans l'est francilien.



Dans un communiqué publié dans la journée, le groupe indique que ce site de production d'hydrogène vert et renouvelable, basé à Bussy-Saint-Georges, affichera une production potentielle de deux tonnes par jour, pour une capacité installée de 5 MW.



Il est destiné à alimenter, par canalisation directe, une station de distribution multi-énergies Avia exploitée par Thevenin & Ducrot, ainsi qu'un acteur industriel.



Lhyfe - qui produit son hydrogène vert et renouvelable par électrolyse de l'eau - explique que le projet vise à répondre aux besoins des acteurs de la mobilité empruntant les principaux axes de passage comme l'autoroute A4.



Il s'agit, en l'espèce, de camions, de véhicules utilitaires, d'autobus et d'autocars, de pousseurs sur la Seine, mais aussi de plusieurs groupes industriels.



Le déploiement des équipements est prévu pour 2026.





