information fournie par Cercle Finance • 22/03/2023 à 11:06

Lhyfe: pertes aggravées, les investissements accélèrent









(CercleFinance.com) - Lhyfe, un spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable, a annoncé mercredi avoir accru ses pertes en 2022 en raison des importants investissements consentis afin d'assurer son développement.



Dans un contexte de forte accélération de ses dépenses, le groupe nantais a vu sa perte EBITDA se creuser à 17 millions d'euros l'an dernier, contre un manque à gagner de cinq millions d'euros en 2021.



Le groupe, qui ambitionne de devenir un 'leader européen' de la production d'hydrogène vert, justifie cette aggravation, entre autres, par la multiplication par 2,5 de ses effectifs, portés à 149 collaborateurs.



Dans son communiqué, Lhyfe indique que son exercice 2023 devrait être marqué par l'accroissement de ses capacités de production, qui devraient être portées à quatre tonnes d'hydrogène vert et renouvelable par jour en fin d'année, contre 300 kg à l'heure actuelle.



A horizon 2026, Lhyfe compte toujours afficher une capacité installée totale qui devrait atteindre 200 MW, ainsi qu'un chiffre d'affaires consolidé d'environ 200 millions d'euros pour un EBITDA à l'équilibre.



A plus long terme, Lhyfe vise une marge d'EBITDA supérieure à 30%.



Coté à la Bourse de Paris depuis mai 2022, le titre se repliait de 2,3% après ces annonces, ce qui porte à environ 12% son repli depuis son introduction.





