Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lhyfe: partenariat avec Elyse Energy sur un projet information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 13:13









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce un partenariat avec Elyse Energy, pionnier de la production de molécules bas-carbone, en vue de développer la production d'e-méthanol à partir d'hydrogène vert, au coeur de l'écosystème portuaire industriel et logistique de l'Estuaire de la Loire.



Cet accord exclusif porte sur l'étude de faisabilité technique, économique, financière et réglementaire de ce projet sur un site du port de Nantes Saint-Nazaire, première collaboration de ce type pour chacune de ces deux PME industrielles françaises.



La mise en oeuvre du projet sera subordonnée aux conclusions de cette étude, à l'octroi d'autorisations d'exploitation et de permis de construire ainsi qu'à des décisions d'investissement financier. Une présentation du projet est prévue en septembre.





Valeurs associées LHYFE 4,04 EUR Euronext Paris 0,00%