Lhyfe noue un projet de collaboration avec ABB et Skyborn

(AOF) - ABB a annoncé un projet de collaboration avec Lhyfe, l'un des pionniers mondiaux de la production d'hydrogène vert et renouvelable, et Skyborn, un leader mondial des énergies renouvelables, pour réaliser et optimiser conjointement le projet SoutH2Port, l'un des projets d'hydrogène renouvelable les plus ambitieux d'Europe.

Le projet SoutH2Port sera situé à proximité du futur parc éolien offshore de Storgrundet de Skyborn, d'une puissance installée prévue de 1 GW, situé à Söderhamn, en Suède.

Skyborn et Lhyfe viennent de conclure l'acquisition, auprès de Stora Enso, du site qui accueillera l'usine de production d'hydrogène, et dont la surface est d'environ 40 hectares.

Une fois pleinement opérationnel, SoutH2port devrait produire environ 240 tonnes d'hydrogène par jour, avec une capacité installée de 600 MW, ce qui en fera l'un des plus grands fournisseurs d'hydrogène renouvelable en Europe.

