Lhyfe: le titre monte après un projet industriel en Suède

(CercleFinance.com) - Lhyfe s'inscrit en nette annonce mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé son intention de créer en Suède l'un des plus grands pôles industriels européens axés sur l'hydrogène vert.



Le projet, conduit avec le développeur d'éoliennes terrestres OX2 et le producteur d'engrais verts Velarion, prévoit d'associer énergie éolienne et production d'hydrogène vert à grande échelle.



Dans le détail, OX2 va développer à Torpshammar, une bourgade située dans le centre du pays, un parc éolien d'une capacité de production annuelle devant atteindre 1,4 TWh.



Cette électricité verte devrait ensuite alimenter l'unité de production d'hydrogène que Lhyfe prévoit d'installer à Torpshammar, d'une capacité de production pouvant aller jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène vert par jour.



Ces développements interviennent alors que Velarion envisage de construire au sein de la municipalité d'Ange, distante d'une vingtaine de kilomètres de Torpshammar, l'une des premières usines d'engrais neutres en carbone au monde.



L'installation utilisera à son tour de l'hydrogène vert afin de produire de l'ammoniac vert à faibles émissions de carbone, un procédé visant à permettre de répondre à la demande croissante pour les produits durables.



La mise en oeuvre du projet, qui est entré dans sa phase d'étude de conception, dépendra des conclusions de l'étude, de l'octroi des licences d'exploitation et des permis environnementaux, ainsi que des décisions d'investissement financier.



Suite à ces annonces, l'action Lhyfe progressait de plus de 2% mercredi à la Bourse de Paris après avoir pris jusqu'à 5% en tout début de matinée.





