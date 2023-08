Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: le titre monte après la création d'un consortium information fournie par Cercle Finance • 31/08/2023 à 12:11









(CercleFinance.com) - L'action Lhyfe progresse de plus de 3% jeudi à la Bourse de Paris suite à la constitution d'un consortium visant la création d'un 'hub' énergétique vert.



Le fournisseur d'hydrogène vert s'est associé à TSE, un producteur indépendant français d'énergie solaire, en vue de réindustrialiser le site des Fonderies du Poitou, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine.



Les deux groupes expliquent qu'ils comptent bâtir les fondations d'un véritable parc industriel tourné vers les énergies vertes et l'économie circulaire, avec l'installation d'un parc de panneaux photovoltaïques et une unité de production d'hydrogène vert et renouvelable.



Ils indiquant que plusieurs entreprises ont déjà témoigné de leur intérêt pour rejoindre le site, dont une entreprise de logistique industrielle qui viendrait installer une plateforme logistique de 20.000 m2, ainsi que des entreprises productrices de e-carburant.



A terme, ce hub énergétique vert devrait permettre la création de 250 à 300 emplois pour un investissement de plusieurs centaines de millions d'euros.





