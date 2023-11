Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: le titre avance après un partenariat en Finlande information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 11:49









(CercleFinance.com) - Le titre Lhyfe prend plus de 2% jeudi matin après l'annonce d'un nouveau partenariat visant la mise en place en Finlande d'un système intégré de production à grande échelle d'énergie renouvelable, incluant de l'hydrogène vert.



Le groupe français indique s'être associé à Flexens afin de développer et construire un îlot énergétique autour de l'éolien offshore à grande échelle, de la production d'hydrogène vert et d'autres activités sur les îles Aland.



L'ambition de ce nouveau projet, qui doit être intégré à l'installation d'éoliennes en mer d'une puissance de plusieurs gigawatts, est de soutenir les objectifs des îles en matière d'indépendance énergétique et de décarbonation.



A 11h20, le titre Lhyfe progressait de 2,2%, surperformant légèrement un marché parisien lui aussi bien orienté (+1,6%).





Valeurs associées LHYFE Euronext Paris +10.76%