Lhyfe lance son IPO à Paris

(AOF) - Lhyfe lance son introduction en Bourse sur Euronext pour devenir un leader européen de la production d'hydrogène vert. Le groupe réalise une augmentation de capital d'environ 110 millions d'euros, pouvant être porté à 145,5 millions d'euros en fonction de la demande. 32 à 39 millions d'euros sont déjà sécurisés. 25 millions de la part d'EDP Renovaveis et de 7 à 14 millions auprès d'investisseurs financiers CDC Croissance et Amundsen Investment Management. La fourchette indicative de prix est fixée entre 8,75 et 11,75 euros par action.

La période de souscription débute le 9 mai et s'achève le 19 mai au soir.

Le groupe a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 197 000 euros et un Ebitda de - 5 411 euros. Il vise pour 2026 un chiffre d'affaires d'environ 200 millions et un Ebitda à l'équilibre. A long terme, la société table sur une marge d'Ebitda supérieure à 30%.