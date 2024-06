Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lhyfe: jusqu'à 11 ME de subvention pour l'hydrogène vert information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce l'obtention d'une subvention pouvant atteindre 125,6 millions de couronnes suédoises (environ 11 ME) de la part de Klimatklivet, programme d'investissement soutenu par l'Agence suédoise de protection de l'environnement, pour construire une unité de production d'hydrogène vert à Trelleborg, la ville la plus méridionale de Suède.



Grâce à cette usine, Lhyfe sera en mesure de produire jusqu'à 4 tonnes d'hydrogène vert par jour (sur la base d'une capacité d'électrolyse installée de 10 MW) pour alimenter ces besoins et ainsi contribuer aux efforts déployés en vue d'atteindre la neutralité carbone.



Les premiers kilos d'hydrogène vert sont attendus en 2027.



La subvention, qui financera les phases de développement et de conception, la fourniture d'équipements et les travaux de construction, représente environ 40% de l'investissement total estimé pour ce projet, souligne Lhyfe.







