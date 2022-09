Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: inaugure un site d'hydrogène renouvelable offshore information fournie par Cercle Finance • 23/09/2022 à 10:04









(CercleFinance.com) - Lhyfe a inauguré hier à Saint-Nazaire son démonstrateur de production d'hydrogène vert renouvelable offshore.



C'est la première fois au monde que de l'hydrogène renouvelable va être produit en mer.

La plateforme“Sealhyfe”entame une période d'expérimentation de 18 mois, à quai puis au large du Croisic, sur le site d'essais en mer (SEM-REV) opéré par Centrale Nantes.



A travers ce site pilote, Lhyfe va produire les premiers kilogrammes d'hydrogène vert renouvelable à quai puis en mer, en fonctionnement automatique.



À un horizon 2030-2035, l'offshore pourrait représenter une capacité installée additionnelle d'une puissance de l'ordre de 3 GW pour Lhyfe.



'En ouvrant la voie à la production massive de l'hydrogène renouvelable en mer, Sealhyfe s'inscrit pleinement dans le déploiement européen de la filière hydrogène offshore ', a déclaré Matthieu Guesné fondateur et directeur-général de Lhyfe.





