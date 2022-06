Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: exercice partiel de l'option de surallocation information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 12:33









(CercleFinance.com) - Lhyfe a annoncé lundi l'exercice partiel de l'option de surallocation pour son introduction en Bourse, ce qui porte la taille de sa levée de fonds à plus de 118 millions de dollars.



Le producteur indépendant d'hydrogène vert indique que l'exercice de l'option par son agent stabilisateur, Portzamparc, a porté sur 59,5% du montant initialement envisagé.



Cette opération va donner lieu à l'émission de 952.718 actions ordinaires nouvelles supplémentaires au prix d'introduction de 8,75 euros, soit un montant total de 8,3 millions d'euros.



En conséquence, le flottant représente désormais environ 22% du capital social de Lhyfe sachant que le nombre total d'actions ordinaires offertes dans le cadre de l'introduction en Bourse représente 13,5 millions d'actions.



Suite à ces annonces, le titre Lhyfe s'octroyait plus de 5% lundi matin.



Depuis ses premiers pas en Bourse, effectués le 23 mai dernier, le cours de Bourse a perdu près de 12%, alors que le marché parisien a cède plus de 6% dans l'intervalle.





Valeurs associées LHYFE Euronext Paris +3.91%