Lhyfe et EDPR signent un accord pour développer l'hydrogène renouvelable

(AOF) - EDP Renewables, quatrième producteur mondial d'énergie éolienne, et Lhyfe, pionnier et pure player mondial de la production d'hydrogène vert renouvelable, ont conclu un accord industriel pour identifier, développer, construire et gérer conjointement des projets dans ce domaine d'activité. Dans le cadre de cet accord, EDPR fournira de l'électricité renouvelable aux projets de production d'hydrogène de Lhyfe. En outre, les deux sociétés identifieront des opportunités de co-développement de projets, la participation d'EDPR pouvant atteindre jusqu'à 50% du capital des projets.

Les sociétés travailleront également conjointement sur les activités de R&D, le développement de nouveaux projets et l'acquisition d'équipements.

Cet accord vise à créer de la valeur en tirant parti de la complémentarité des compétences et des capacités des deux entreprises, afin de stimuler la croissance du portefeuille d'EDPR, notamment en France et de contribuer au développement des projets de Lhyfe dans le monde entier. Il contribue également à l'acquisition d'une plus grande expertise opérationnelle et commerciale dans les projets d'hydrogène renouvelable.

AOF - EN SAVOIR PLUS