Lhyfe et Centrica souhaitent développer l’hydrogène vert renouvelable offshore

(AOF) - Lhyfe et Centrica ont convenu de développer conjointement l'hydrogène vert renouvelable offshore au Royaume-Uni, une première pour ce pays. Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord (MoU) qui pourrait accélérer le développement de l'hydrogène vert dans le cadre de la transition énergétique du pays. Dans le cadre de cet accord, Lhyfe et Centrica vont étudier la possibilité de combiner leurs expertises afin de collaborer sur un site pilote de production d'hydrogène vert dans le sud de la mer du Nord.

Le projet pilote visera à associer l'expertise de Lhyfe en matière de production d'hydrogène vert renouvelable et l'expérience de Centrica en matière de stockage de gaz et d'infrastructure, afin de garantir que l'hydrogène produit puisse être stocké et utilisé en toute sécurité au Royaume-Uni.

Les deux entreprises vont également étudier la possibilité d'un partenariat supplémentaire pour déployer la technologie à une plus grande échelle parallèlement à la production d'électricité éolienne offshore.

L'hydrogène vert renouvelable associé à l'éolien offshore devrait jouer un rôle de plus en plus important dans le mix énergétique du Royaume-Uni, en raison de l'expansion rapide attendue au cours de la prochaine décennie dans ces deux domaines.

AOF - EN SAVOIR PLUS