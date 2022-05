Lhyfe envisage de produire de l'hydrogène vert renouvelable en Suède

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Lhyfe, pionnier mondial et pure player de l'hydrogène vert renouvelable, et Trelleborgs Energi, la société d'énergie locale suédoise, unissent leurs forces dans une phase de pré-étude pour mettre en place une production locale d'hydrogène renouvelable dans l'extrême sud de la Suède. Actrices du changement, les deux entreprises sont prêtes à agir dès maintenant en faveur du climat, en se concentrant sur la solution de l'hydrogène vert. Les résultats doivent être présentés à l'été 2022.

