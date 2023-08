Lhyfe, en synergie avec TSE, va créer un hub énergétique vert

(AOF) - Un consortium français, composé de Lhyfe et TSE, va créer un hub énergétique vert en réindustrialisant le site des Fonderies du Poitou, avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine. Un an après la fermeture du site, le tribunal de commerce de Paris vient de rendre sa décision sur le rachat des actifs fonciers et immobiliers des deux sites des Fonderies du Poitou : le site des Fonderies d'Ingrandes et le Centre d'Enfouissement Technique d'Oyré.

" Le projet conjoint de Lhyfe et TSE pour le site des Fonderies d'Ingrandes est particulièrement ambitieux. Il consiste d'abord à démanteler les infrastructures existantes et à dépolluer le site pour le rendre conforme au processus d'industrialisation grâce au Fonds vert et ensuite à bâtir les fondations d'un véritable parc industriel écologique où les entreprises travailleront en synergie. ", explique Ghislain Robert, Directeur commercial France de Lhyfe.

