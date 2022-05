Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: en légère hausse pour sa première cotation information fournie par Cercle Finance • 23/05/2022 à 12:20









(CercleFinance.com) - Le producteur indépendant d'hydrogène vert Lhyfe a effectué lundi ses premiers pas en Bourse, à des niveaux très légèrement au-dessus du prix fixé dans le cadre de son introduction.



A la mi-journée, le titre de la société nantaise cotait 8,8 euros sur le compartiment B d'Euronext Paris , soit une progression de 0,5% par rapport au prix de l'offre qui avait été établi à 8,75 euros par action.



L'introduction a été réalisée à la suite de l'admission à la négociation des 46,9 millions d'actions qui composent son capital, dont 12,5 millions de nouvelles actions émises dans le cadre de l'offre.



Le montant total de l'offre représente ainsi 110 millions d'euros, faisant ressortir une capitalisation boursière de 410 millions d'euros.



Lhyfe souligne que l'offre a connu un succès auprès des investisseurs institutionnels, internationaux et individuels, avec un placement global et une offre à prix ouvert sursouscrits plus de 1,3 fois, illustrant l'appétit du marché pour les acteurs de la transition énergétique.





