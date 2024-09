Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lhyfe: contrat de vente d'hydrogène vert en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 08:02









(CercleFinance.com) - Lhyfe fait part de la signature d'un contrat de cinq ans pour la vente d'hydrogène produit à partir de sources d'énergie renouvelables, avec le développeur de stations-service H2 Mobility Deutschland, pour certaines de ses stations-service en Allemagne.



L'hydrogène, qualifié de carburant renouvelable d'origine non biologique (RFNBO), sera fourni par le futur site de production de Lhyfe à Schwäbisch Gmünd, la plus grande usine de production d'hydrogène vert du Land du Bade-Wurtemberg.



Les premières livraisons d'hydrogène seront utilisées dans quatre stations-service (Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen et Frankenthal) développées et opérées par H2 Mobility Deutschland dans les Länder de Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat.





Valeurs associées LHYFE 3,91 EUR Euronext Paris 0,00%