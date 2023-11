Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: contrat de vente d'hydrogène avec HYmpulsion information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 17:56









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce la signature d'un contrat de vente d'hydrogène avec la société HYmpulsion, en charge du déploiement des infrastructures hydrogène du projet Zero Emission Valley (ZEV) en Auvergne-Rhône-Alpes.



Depuis 2017, le projet ZEV vise à développer, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, une filière de mobilité décarbonée, rentable et pérenne.



Ce projet a pour objectif de faire de la région Auvergne-Rhône Alpes l'un des premiers territoires neutres en carbone au niveau européen.



Dans ce contexte, Lhyfe construira d'ici la mi-2025 une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité de production de 2 t / jour (5 MW) à Le Cheylas (entre Grenoble et Chambéry).



Ce site de production permettra de subvenir aux besoins des 7 stations hydrogène de la société HYmpulsion situées sur l'arc alpin, pour un volume de 600 tonnes par an (soit environ 1,6 t / jour, après une période de montée en puissance) sur une période de 10 ans, ainsi qu'à ceux des industriels régionaux, en remplacement de l'hydrogène gris, ou du gaz naturel.







