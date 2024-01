Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lhyfe: contrat d'achat d'électricité auprès d'EDP Renewables information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 18:35









(CercleFinance.com) - Lhyfe annonce la signature d'un contrat long terme avec EDP Renewables portant sur la fourniture d'électricité renouvelable(Corporate Power Purchase AgreementouCPPA) sur 15 ans.



Dans le cadre de ce contrat, Lhyfe achètera de l'énergie renouvelable produite par une centrale solaire de 39 MWac (55 MWdc) qui sera construite en Allemagne par EDPR, à travers Kronos Solar EDPR, et qui devrait être raccordée au réseau en 2025.



Ce contrat d'achat d'électricité est la première concrétisation du partenariat industriel signé en 2022 entre les deux entreprises.



Les partenaires ont convenu qu'EDPR fournirait de l'électricité renouvelable destinée aux sites de production d'hydrogène de Lhyfe, et que les deux entreprises identifieraient des opportunités de co-développement de projets visant à décarboniser des secteurs d'activité où l'électrification n'est pas réalisable.





