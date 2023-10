Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lhyfe: construction d'une usine d'hydrogène en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 13:02









(CercleFinance.com) - Lhyfe a initié la construction d'une unité de production d'hydrogène en Allemagne, dans la ville de Schwäbisch Gmünd.



Ce site, qui constituera la plus grande usine d'hydrogène vert du Bade-Wurtemberg, Land du sud-ouest de l'Allemagne, sera le premier à fournir de l'hydrogène en connexion directe à un parc industriel.



L'ambition de Lhyfe est de devenir un acteur majeur de l'hydrogène vert livré par conteneurs (' bulk ') en France et en Allemagne d'ici 2025.



L'usine, qui sera alimentée à partir d'énergies renouvelables provenant de contrats de fourniture d'électricité hydraulique, éolienne et solaire, devrait être mise en service au cours du 2nd semestre 2024.





