La Financière Responsable, société de gestion du groupe Mapfre, vient de sortir un guide « Inclusion et Handicap » en entreprise. Il s’agit d’un recueil réunissant les bonnes pratiques pour structurer, piloter et mesurer les politiques d’inclusion du handicap en entreprise.

Ce document a été rédigé à partir d’une cinquantaine d’entretiens menés auprès d’entreprises de 18 secteurs d’activités. Plus de 70 indicateurs d’inclusion ont été analysés en s’appuyant sur 2ID® (Inclusion Indicators Database®), un outil propriétaire conçu par LFR pour sa stratégie LFR Inclusion Responsable.

« Nous investissons avec l’ambition de faire progresser l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les entreprises. Pour cela, nous nous appuyons sur huit années de données, 76 indicateurs sur plus de 350 entreprises, qui nous permettent d’analyser les pratiques et leur évolution », explique Inès Segueni, gérante du fonds LFR Inclusion Responsable ISR.

L'Agefi