LFDE restera détenue à 85% par ses actionnaires actuels en direct

(AOF) - A l'issue de la cession du groupe Primonial au groupe Altarea, La Financière de l'Échiquier (LFDE) conservera sa stratégie et restera détenue à hauteur de 15% par le groupe Primonial, les 85% restants l'étant par ses actionnaires actuels en direct - Bridgepoint, Latour Capital, Société Générale Assurances - ainsi que par les salariés de LFDE qui réinvestiront dans le capital, confirmant ainsi leur engagement individuel dans la réussite de la société.

L'objectif réaffirmé des actionnaires de LFDE est d'apporter à la société tous les moyens nécessaires à la poursuite et à l'accélération de sa stratégie de croissance amorcée avec succès depuis 2019. Cette stratégie repose essentiellement sur le développement de LFDE en France et hors de France et sur la diversification de ses classes d'actifs et de sa clientèle.

Stéphane Vidal reste Président du Conseil d'administration de LFDE en plus de son mandat de Président du groupe Primonial.

Les accords commerciaux et de distribution conclus entre LFDE et le groupe Primonial resteront actifs et continueront de soutenir la stratégie de croissance de LFDE.