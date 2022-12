LFDE : l'optimisme des investisseurs pourrait se muer en complaisance peu rationnelle

Selon Enguerrand Artaz, afin que la tendance se poursuive, d'autres bonnes nouvelles seraient nécessaires, à commencer par une confirmation que l'inflation américaine connaît une réelle décélération. " Faute de nouveaux catalyseurs, et encore davantage si des signaux moins positifs réapparaissaient, les marchés, qui ont fêté Noël avant l'heure, risquent bien de passer la trêve des confiseurs avec la gueule de bois ", conclut le gérant.

Le gestionnaire d'actifs rappelle que les " bear market rallys " – forte hausse de court terme des actions dans une tendance baissière moyen terme – ne sont pas rares. En moyenne, depuis les années 1970, ils ont été de 15% sur le S&P 500, dépassant parfois les 20%, et ont duré 55 jours. A ce titre, le rebond récent – +14,5% sur le S&P 500 en un peu plus de 2 mois – est donc dans la norme.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.