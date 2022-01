Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client LFDE: désormais éligible au SRD Long only information fournie par Cercle Finance • 04/01/2022 à 07:26









(CercleFinance.com) - La Française de l'Énergie (LFDE) annonce que ses actions sont désormais éligibles au Service de Règlement Différé (SRD) sur le segment Long-seulement (SRD Long only), ayant vu la liquidité de ses titres régulièrement progresser.



Le SRD Long only, encadré par des règles prudentielles strictes, permettra aux personnes détenant un compte titres français d'acheter à découvert le titre La Française de l'Energie en différant leurs règlements, profitant ainsi d'un effet de levier à la hausse.



'L'éligibilité au SRD Long only permettra d'accroitre l'attractivité de La Française de l'Energie et favorisera la liquidité de son titre, l'exposant ainsi à une base d'investisseurs plus large', explique le producteur d'énergie à empreinte carbone négative.





Valeurs associées FRANCAISE ENER. Euronext Paris 0.00%