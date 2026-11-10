LFDE : Arnaud Brossard nommé gérant actions tech

(Zonebourse.com) - La Financière de l'Echiquier (LFDE) renforce son pôle d'expertise tech. En rapprochant ses expertises tech et Asie et en accueillant Arnaud Brossard, CFA, gérant de référence sur les thématiques d'innovation et la tech, qu'elles soient européennes ou mondiales, le groupe renforce les moyens et l'organisation de sa plateforme d'investissement, avec l'ambition de constituer un pôle technologique de référence en France et en Europe.

Bénéficiant de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actifs, dont 12 consacrés aux technologies mondiales et européennes, Arnaud Brossard dispose d'une solide expertise des grandes chaînes de valeur technologiques et des innovations qui remodèlent des écosystèmes industriels et sous-tendent la mutation technologique à l'échelle mondiale.

Arnaud Brossard était précédemment gérant sur les stratégies Innovation Europe et Monde chez Lazard Frères Gestion, qu'il avait intégré en 2014 en qualité d'analyste spécialisé sur les secteurs des semi-conducteurs notamment. Il a auparavant exercé pendant 6 ans chez Exane BNP Paribas, comme analyste financier (2008-2014), après avoir débuté son parcours chez Oddo Asset Management et Oddo Securities, comme analyste financier couvrant notamment l'aéronautique. Diplômé de l'ESC Rouen, Majeure Finance, Arnaud Brossard est titulaire du CFA (Chartered Financial Analyst : certification internationale de référence en finance).

Co-dirigé par Stéphane Nieres-Tavernier et Kevin Net, le nouveau pôle tech, composé de 7 experts et gérant 2,6 milliards d'euros d'encours, poursuit une double mission : développer une recherche technologique transversale au service de la plateforme de gestion de LFDE, qui réunit plus de 50 professionnels de l'investissement, et nourrir la gestion des 4 fonds dédiés aux grandes thématiques technologiques.

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