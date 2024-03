Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lexus: Armel Le Cléac'h sur le podium en 3e position information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 17:13









(CercleFinance.com) - Armel Le Cléac'h a franchi hier en 3e position la ligne d'arrivée de la première édition de l'Arkéa Ultim Challenge Armel Le Cléac'h est ambassadeur de Lexus France depuis 2020 et roule au quotidien en Lexus RX 450h+.



La première édition de l'Arkéa Ultim Challenge a tenu toutes ses promesses en s'imposant comme l'une des courses à la voile les plus difficiles au monde.



De Brest à Brest, d'ouest en est, la course porte sur plus de 50 000 km en passant par les trois caps mythiques - Horn, Leeuwin et Bonne Espérance.

Armel est parvenu à mener son Maxi Banque Populaire XI jusqu'au bout en 56 jours et 8 heures de mer à monter sur le podium.



Les caractéristiques de son bateau sont particulièrement impressionnantes : 32 mètres de long, un mat de 38 mètres, une surface de voile qui peut atteindre 760 m2, une masse de 16 tonnes et deux gigantesques foils qui permettent au bateau de littéralement voler à un mètre au-dessus de l'eau !



Xavier Riva, directeur de Lexus France, a déclaré : ' L'équipe de Lexus France a suivi avec passion la course d'Armel. Nous avons vibré devant ses performances exceptionnelles, tremblé lorsqu'il a connu des avaries et affronté des tempêtes, admiré son courage et sa détermination à se battre jusqu'au bout. Plus que jamais, Lexus France est fière d'avoir Armel Le Cléac'h comme ambassadeur. '







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.