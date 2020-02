Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lexus : a battu un nouveau record de ventes en 2019 Cercle Finance • 03/02/2020 à 17:35









(CercleFinance.com) - Les ventes mondiales de Lexus ont battu un nouveau record en 2019 avec 765 330 véhicules commercialisés. Ce chiffre permet d'enregistrer une progression de 10% par rapport à l'année précédente. ' Une performance qui s'explique par l'excellent accueil réservé au nouveau SUV compact UX et à la 7e génération de la berline ES, qui ont connu en 2019 leur première année de vente, ainsi qu'au succès du nouveau SUV RX lancé en août dernier ' explique le groupe. ' Fort de ces nombreuses nouveautés, Lexus a en outre profité de la croissance du marché des voitures de luxe en Chine '. Lexus a livré 250 000 modèles Hybrides dans le monde en 2019, et près de 1,7 million depuis le lancement de la première Lexus Hybride, le RX 400h en 2005.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.