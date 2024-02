Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lexibook: vers un exercice record, le titre grimpe information fournie par Cercle Finance • 06/02/2024 à 10:40









(CercleFinance.com) - Le titre Lexibook bondit de 4% mardi dans le sillage des solides chiffres d'activité publiés dans la matinée, qui laissent présager des performances 'record' sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024.



Le fabricant de jouets électroniques et musicaux, de réveils, de produits éducatifs et d'appareils photos a annoncé ce matin avoir enregistré un 19ème trimestre de croissance sur les trois mois clos fin décembre.



Le chiffre d'affaires sur le troisième trimestre de son exercice décalé 2023-24 a en effet progressé de 28,2% pour atteindre 30 millions d'euros.



Sur les neuf premiers mois de l'exercice fiscal 2023-24, son chiffre d'affaires ressort en hausse de 19,2% à plus de 52,1 millions d'euros.



Si le groupe dit attendre un chiffre d'affaires en baisse sur le trimestre allant de janvier à mars, la période la moins favorable à son activité, son chiffre d'affaires annuel est toutefois attendu à un niveau record, au-delà de 56 millions d'euros.



Lexibook indique donc s'attendre à clôturer son exercice fiscal avec un résultat opérationnel et un résultat net records.



Vers 10h30, l'action progressait de 4,4%, signant au passage l'une des meilleures performances du marché parisien ce mardi matin.





