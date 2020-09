Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Lexibook : trois nouveaux produits sous licence Baby Shark Cercle Finance • 30/09/2020 à 10:52









(CercleFinance.com) - Lexibook annonce la signature avec Viacom International de la licence Baby Shark, une série d'animation destinée aux plus jeunes. Trois nouveaux produits phares seont lancés sous cette licence à la fin de l'année, une tablette éducative parlante, un lecteur CD ainsi qu'un casque audio stéréo. Bilingue français/anglais, la tablette offre la possibilité d'apprendre tout en s'amusant grâce à un mode ' quizz '. Avec leur lecteur CD les enfants pourront chanter seuls ou en duo grâce à deux microphones. Enfin, le casque ajustable a été spécialement adapté aux enfants avec une puissance sonore limitée. Ces produits sont les premiers d'une gamme qui sera étoffée pour 2021.

Valeurs associées LEXIBOOK LINGUIST Euronext Paris +1.41%